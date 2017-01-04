بخاري: العلاقات بين لبنان والسعودية متجذرة كصلابة الارز

شدد القائم بالاعمال بالانابة لدى السفارةالسعودية المستشار وليد عبدالله بخاري على “متانة العلاقات بين لبنان والسعودية، لان العلاقات بين البلدين متجذرة كصلابة الارز في ثباته وعنفوانه على مر العصور”.

وقال بخاري خلال تدشين مكتب خدمات قطاع الاعمال في السفارة السعودية في بيروت “تأتي مبادرة تدشين مكتب خدمات قطاع الاعمال في وقت يدخل الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة مع تطبيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف الى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص فيه واطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، ستكون زاخرة بالفرص التي تهم المستثمرين اللبنانيين والسعوديين على حد سواء”.