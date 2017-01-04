“جيش خالدابن الوليد” ينفذ إعداما ثانيا خلال شهر ..

قام فصيل “جيش خالد بن الوليد” إحدى الميليشيات التابعة لميليشيات”الجيش الحر” بتنفيذ حكم الاعدام بحق رجل في قرية كويا التابعة لحوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وفي تفاصيل الخبر قام الفصيل ظهر اليوم بنشر تقرير مصور يبين أن الإعدام جاء بحجة سب الذات الإلهية حيث جرى تنفيذ الحكم في إحدى ساحات القرية بعد أن قام أحد المسلحين من الفصيل بتلاوة البيان لينهي حياة الرجل بطلقة في الرأس.

يشار إلى أن مايقوم به الفصيل تسبب بفضائح لما يسمى ” الجيش الحر” مما دفع بالاخير إلى اتهامه بالتبعية لتنظيم”داعش” الأكمر الذي نفاه فصيل”خالد ابن الوليد” والذي نتج جراء اندماج فصيلي “حركة المثنى الإسلامية” و”لواء شهداء اليرموك” قبل أشهر،

يذكر أن ميليشيا “جيش خالد بن الوليد” تتمركز في الجنوب السوري، ضمن مناطق حوض اليرموك، وقرية جملة وعابدين الحدوديتين مع الجولان المحتل، إضافة لمنطقة القصير وكويا على الحدود مع الأردن وهي ليست المرة الأولى التي يعدم فيها “جيش خالد”، أشخاصًا داخل مناطق سيطرته غرب درعا، إذ أعدم نهاية كانون الأول الماضي، رجلًا موجهًا له تهمة “السحر”.

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