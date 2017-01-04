العميد اسماعيلي: ارتفاع عدد نقاط الدفاع الجوي في ايران الى 3700

قال العميد اسماعيلي، في كلمة القاها خلال مراسم تكريم شهداء محافظة اذربايجان الغربية في مدينة خوي / شمال غرب ايران/ يوم الاربعاء: ان عدد نقاط الدفاع الجوي في ايران سيتم رفعها الى 5 آلاف نقطة لغاية نهاية الخطة التنموية الخامسة للبلاد.

واشار الى اهمية سلاح المضادات الجوية، موضحا ان هذا السلاح استطاع تدمير 60 بالمئة من سلاح الجو العراقي اثناء حرب السنوات الثماني (التي شنها النظام العراقي السابق على ايران في عقد الثمانينات).

ووصف مقر “خاتم الانبياء (ص)” للدفاع الجوي بانه يقف على خط المواجهة الامامي في مجابهة الاعداء.

واشار الى الاوضاع الامنية المضطربة في البلدان الاخرى، مبينا ان البلدان الغربية اقرت باستتباب الامن في ايران ووصفت اجواء البلاد بانها الاكثر امنا لذلك قدمت طلبات للاستفادة من اجواء البلاد حيث تجتاز حاليا 1200 طائرة تحمل على متنها مسافرين اوروبيين بسلام وأمان يوميا.