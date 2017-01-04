حكومة الوفاق الوطني الليبية: نرحب بأي مبادرة روسية ترمي إلى بناء الحوار السياسي في البلاد

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أحمد معيتيق، إن المجلس يرحب بأي مبادرة روسية لتحقيق المصالحة الوطنية، بسبب مواقف موسكو “المتوازنة وعلاقاتها الجيدة مع كل الأطراف”.

ودعا معيتيق موسكو، في مقابلة مع “سبوتنيك”، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، إلى “ممارسة دبلوماسيتها لإقناع الأطراف الأخرى القبول بالاتفاق السياسي الذي يحمل توقيعها، والانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بالدعم الدولي.

معيتيق: على حفتر القبول بالاتفاق السياسي الليبي والعمل مع القيادة السياسية

واعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي أن على قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، القبول بالاتفاق السياسي الليبي، قائلا: “لا بديل عن الوفاق، وليبيا تبُنى بمشاركة كافة أبنائها”. وأشار إلى أن الاتفاق السياسي جاء بعد عام من الحوار بين الأطراف الليبية.

وقال معيتيق إن “المعمول به في جميع دول العالم أن القيادة العسكرية دائماً تحت مظلة القيادة السياسية، هذا نظام لا يرتبط بأسماء”.

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