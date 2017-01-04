الرئيس الاسرائيلي “سيدرس” العفو عن الجندي قاتل الجريح الفلسطيني

وعد الرئيس الاسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الاربعاء 4 يناير/كانون الثاني، بدراسة طلب عفو عن الجندي الإسرائيلي ألؤور أزرايا، الذي أدين بالقتل غير العمد لإجهازه على جريح فلسطيني.

وأدانت محكمة عسكرية إسرائيلية الجندي بتهمة “القتل غير العمد” مصنفة الواقعة على أنها “جريمة قتل دون سبق الإصرار والترصد”.

وقال الرئيس الاسرائيلي في بيان إنه “إذا ما تم تقديم طلب للعفو عن أزاريا، فإن رئيس الدولة سيدرس الطلب وفقا للاجراءات المرعية، وبعد الحصول على التوصيات من كافة الجهات ذات العلاقة”.

وأكد أن أي “طلب للعفو يجب أن يكون مقدما من صاحب الأمر أو وكيله أو قريب له من الدرجة الأولى وذلك بعد أن يصبح قرار الحكم قطعيا”.

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