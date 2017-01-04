نجوى كرم: ألبومي الجديد سيكون من إنتاجي..

أكدت شمس الأغنية نجوى كرم أن البومها الجديد سيصدر أوائل العام الجاري، موضحة أن “الألبوم أقدّمه للمحبين وليس للمنتقدين الذي يعانون من مشاكل مع أنفسهم “ما إليّ جلادتن” خاصة وأنني فاتحة صفحة جديدة بالسنة الجديدة”.

وكشفت نجوى، خلال برنامج “يا ريما” مع الإعلامية “ريما نجيم” عبر أثير “صوت الغد”، أن “الألبوم سوف يكون من إنتاجي وهذا يضمن لي حقوقي المادية والمعنوية خاصة بعصر الdigital”، مضيفة “مصرّة على عنادي حتى لو لاسمح الله لم ينجح الألبوم”.

وفيما يتعلق بالحب والزواج أكدت شمس الأغنية أنه : “اذا مكتوب عليّ أن أتزوج سوف أتزوّج .. والزواج ان لم يكن اضافة لا أريده خاصة بعد تجربة لم تكن ناجحة كمشروع يجب أن أتعلم منه”، وقالت “نحن مخيّرون إلا في ثلاث حالات: الولادة، الزواج، الموت”.

وأضافت : “شعاري للعام الجديد.. بتحبّ ؟.. حبّ أكتر”. مردفة “ما زلت أعيش حالة حبّ ليه ممنوع ؟؟”.

وأشارت نجوى إلى أن “الأمس كان خبرة وتجارب و”ودعكة” بالحياة وأسوأ الظروف المعاكسة كانت تأخري بإطلاق ألبومي والانتظار دام سنوات”.

وأكدت أنه في العام 2016 “عملت اللي عليّ واطلب من ربي ان ينجني من الشرّ المنظور وغير المنظور”، مشيرة إلى أن “قوة هالضَّو من المحبين”.

أما بالنسبة للتعديلات التي تجريها قالت “أُجري بعض التعديلات على وجهي من باب الاهتمام وهذا مطلوب منّي”، موضحة “أنا مثل اي أمرأة عربية عموماً ولبنانية خصوصاً أحب الاناقة التي تتطلب جسداً جميلا وليس بالضرورة ان أكون عارضة أزياء”.

واعتبرت أن “أسوأ ما حصل في العام 2016 هو رحيل الموسيقار العملاق ملحم بركات الذي يُعتبر مدرسة فنية”.