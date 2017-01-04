السلطات الإسرائيلية ترفض الإفراج عن البرغوثي

رفضت محكمة “عوفر” العسكرية، الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني، طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن الأسير نائل البرغوثي، لحين إصدار لجنة الاستئناف قرارها.

وأوضح “نادي الأسير” أن السلطات الإسرائيلية أعادت اعتقال الأسير البرغوثي، أحد محرري صفقة “شاليط”، في يونيو/حزيران 2014، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 30 شهرا.

وأشار المصدر إلى أن البرغوثي أنهى فترة عقوبته بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقاله لعدم رد لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة.

وأكد “نادي الأسير” أن المحكمة الإسرائيلية تطالب بإعادة الحكم السابق للأسير البرغوثي.

يذكر أن الأسير البرغوثي (59 عاما)، من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، قضى أطول مدة اعتقال في السجون الإسرائيلية والبالغة 36 عاما، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل.

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