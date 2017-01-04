الجيش السوري يستأنف عملياته في ريفيّ حمص

عشرات القتلى والجرحى والعديد من الآليات المدمرة التابعة لمسلحي “داعش” و”جبهة النصرة” إثر استهداف وحدات من الجيش السوري لمواقع إرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة “في ريفي حمص الشمالي والشرقي.

وفي تفاصيل الخبر أكدت مصادر ميدانية أن العمليات التي نفذها الجيش السوري أسفرت عن تدمير عدد من الآليات ومقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم في منطقة جب الجراح ومواقع انتشارهم في قريتي الشنداخية والمشيرفة الشمالية. إضافة إلى ما نفذته وحدات الجيش خلال الساعات القليلة الماضية من عمليات مكثفة على تجمعات لتنظيم “داعش” شرق المحطة الرابعة وفي تلة العواميد والمحسة والباردة بريف تدمر