بالأرقام..هذه خسائر قطاع الكهرباء في سوريا

كشفت وزارة الكهرباء السورية أن قيمة الخسائر التي طالت قطاع الكهرباء منذ بداية الأزمة وحتى اليوم تقدر بما يزيد على 800 مليار ليرة بسبب الاعتداءات الإرهابية مشيرة إلى أن التعديات الأخيرة تسببت بفقدان 3 ملايين متر مكعب من الغاز التي كانت تغذي محطات التوليد.

حيث أعلن مصدر في الوزارة ان ” تردي الواقع الكهربائي الأخير يعود إلى خروج أحد حقول الغاز عن الخدمة نتيجة الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي قام بها تنظيم “داعش”في ريف حمص الشرقي” مما تسبب ب فقدان 3 ملايين متر مكعب من الغاز التي كانت تغذي محطات التوليد .

يذكر أن قطاع الكهرباء يعاني أيضا في ظل الأزمة الراهنة،من نقص الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى الاستجرار غير الشرعي من قبل مواطنين يعانون انقطاع الكهرباء من خطوط تغذية غير خطوطهم الأساسية، ما يسبب بحمل زائد يؤدي إلى احتراق الخطوط في كثير من الأحيان إضافة إلى ماتشهده شبكات التيار الكهربائي أعطالا عدة نتيجةأعمال تخريبية تنفذها الميليشيات المسلحة فضلا عن انقطاعات طويلة لانخفاض كميات الوقود المتوفرة لمحطات التوليد, الامر الذي أدى الى ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في معظم المناطق.

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