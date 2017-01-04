من قتل هذا الطفل السوري في تركيا؟!

في واحدة من الكثير من المعاناة التي يعيشها السوريون في بلدان العالم التي لجأوا إليها تضاف قصة هذا الطفل السوري علي عزالدين احمد الذي فارق الحياة بسبب مرضه وعدم استقبال مشافي تركيا له للمعالجة

في تفاصيل الحادثة توفي الطفل السوري علي عز الدين أحمد بعد أن رفضت 4 مستشفيات في انطاليا جنوب تركيا استقباله بحجة عدم حمله لبطاقة هوية على الرغم من معاناته من ارتفاع حاد في درجة الحرارة. وفي هذه الحالة لم يبادر ناشطو الانسانية إلى التباكي على الطفل الذي قُتل بالفعل ، قُتل بسبب لا إنسانية العاملين في المستشفيات التركية ، فهنا يجدر السؤال ألا يستحق هذا الطفل أن تتحول قصته إلى قضية رأي عام بدلا من تلك القضايا التي لم يكن لها وجودا إلا في صفحات الناشطين والعاملين على تركيب مقاطع تظهر ما يصيب أطفال سوريا من آلام وانتهاكات لم تحدث يوما إلا في تلك الفبركات التي أصبحت مكشوفا ولم تعد تّجدي نفعا.

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