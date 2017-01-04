مصدر ميداني:أهالي كفر العواميد رفعوا العلم السوري بعد إعلانهم الوقوف مع الجيش السوري ضد “النصرة” وممارستها في وادي بردى

4 يناير, 2017 - 8:51 مساءً
4 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل