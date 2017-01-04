العلم السوري يرفرف في كفرالعواميد في وادي بردى..التفاصيل

رفع أهالي وفعاليات بلدة “كفر العواميد” في منطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي أعلام الجمهورية العربية السورية بعد طردهم مسلحي “جبهة النصرة” من القرية

مصادر ميدانية أفادت بأن وجهاء كفر العواميد أجروا اتصالات مع ضباط في الجيش السوري طلبوا خلالها تحييد بلدتهم عن المواجهة التي يسعى لها مسلحو النصرة إلى زجّهم فيها بعد رف كل التسويات المطروحة من قبل الدولة.

في الوقت ذاته أكد المصدر على وصول دفعة جديدة من أهالي وادي بردى إلى قرية الروضة عبر طريق التكية تحت حماية ورعاية الجيش السوري .

هذا وقد أعقب تلك العملية إزدياد حدة الخلافات بين مليشيا”الحر” وميليشيا”جبهة النصرة” حول الجدوى من استمرار تلك العمليات في الوادي ولاسيما بعد ما أعلنته بعض الفصائل من مناشدات لمساعدة “النصرة في الوادي.