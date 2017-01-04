مجلس الوزراء اللبناني يقر مرسومَي النفط

أقرت الحكومة اللبنانية المرسومين المتعلقين بالنفط خلال جلستها التي انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ويتعلق المرسوم الاول بتقسيم بلوكات النفط والثاني يتعلق بدفتر الشروط ودورة التراخيص ، وقد اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل ان اقرار مرسومي النفط هو انجاز للحكومة اللبنانية.

واقرت الحكومة تعيين عماد كريدية خلفا لعبد المنعم يوسف في موقع رئيس مجلس إدارة هيئة “أوجيرو” . وقد ارجأ مجلس الوزراء البت في البند المتعلق بمناقصة الميكانيك لتكليف لجنة وزارية بدرسه. وبحثت الجلسة في جدول أعمال من اربعة وعشرين بنداً بينها قضايا تتصل بالسدود المائية.