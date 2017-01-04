تسوية أوضاع دفعة جديدة في الصنمين

في إطار ماتمّ إنجازه في مدينة الصنمين من تسوية فقد استكملت اليوم تسوية أوضاع دفعة جديدة تضمنت 89 شخص بالتوازي مع البدء بالعمل على تسوية أوضاع العشرات من المتخلفين عن خدمة العلم الالزامية والاحتياطية والفارين من الجيش

حيث أشار رئيس فرع الأمن العسكري في درعا والسويداء العميد وفيق ناصر إلى أن هذه الفعالية هي إحدى الخطوات نحو تحقيق المصالحة الشاملة في المدينة والتي انطلقت في ال25 من الشهر الماضي مجددا التأكيد على “حرص الجهات المعنية ايجاد حلول لجميع المطلوبين من أبناء الصنمين وفق القوانين والأنظمة النافذة”.

ولفت ناصر إلى أن لجنة المصالحة في الصنمين “تعمل بشكل مستمرعلى ايجاد المناخ المناسب لإنهاء المظاهر المسلحة من خلال التواصل مع المسلحين لتسليم أسلحتهم وفتح الباب امام كل من يرغب بتسوية وضعه والعودة إلى حياته الطبيعية وعمله لتكون مدينة الصنمين مثالا وأنموذجا لتطبيق المصالحات المحلية وإعادة الأمن والاستقرار في ريف درعا”.

يشار إلى أن 510 مطلوبين بينهم 150 مسلحا قاموا بتسوية أوضاعهم وتسليم اسلحتهم للجهات المختصة في مدينة الصنمين في الـ 25 من كانون اول الماضي ضمن اتفاق المصالحة الوطنية الهادفة إلى إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة.