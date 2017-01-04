كيف ردّ العاملون في إذاعة صوت الشعب على قرار إغلاقها؟

في إطار قرار وزارة الإعلام السورية بإغلاق القناة الأولى وصوت الشعب (أو دمجها مع الفضائية السورية كما صرح وزير الاعلام ) أعلن عدد من الإعلاميين العاملين في الإذاعة المذكورة أنهم مستعدون لانقاذ الاذاعة إذا ماكان ينقذها العمل المجاني التطوعي .

حيث أصدر عدد من الاعلاميين بيانا هاما يتعلق بإغلاق إذاعة صوت الشعب، وهذا نصه :

بيان هام : إلى كل من يهمه أمر الإعلام السوري

تعلن كوادر إذاعة صوت الشعب (معدو ومقدمو البرامج) باجتماعهم المنعقد في غرفة المذيعين في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباحِ يوم الأربعاء 4/1/2017 مايلي :

أن يعدوا ويقدموا برامجَهم تطوعاً بشكلٍ مجاني تماماً ، على أن تبقى إذاعةُ صوت الشعب على قيد الحياة ، لأنها تشكل جُزءاً مهماً من ذاكرة هذا البلد ، ورغم أنها لم تشكل يوماً عبئاً مالياً ، وهي بعيدةٌ عن أي ترهل مما يعانيه الإعلام السوري للأسف .

المتطوعون الحضور : مضر مسعود – عيسى الضاهر – وليد خربوطلي – مجد حيدر – إيمان شكري – عدنان بكرو – محمد العرسان – هدى وانلي – محمد عنقا – أحمد إسماعيل – ميساء يونس – محمد علاّن – فراس محمود – معن الجمعات – وئام حمدان

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