كيف ردّ العاملون في إذاعة صوت الشعب على قرار إغلاقها؟

4 يناير, 2017 - 10:20 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
كيف ردّ العاملون في إذاعة صوت الشعب على قرار إغلاقها؟

في إطار قرار وزارة الإعلام السورية بإغلاق القناة الأولى  وصوت الشعب (أو دمجها مع الفضائية السورية كما صرح وزير الاعلام ) أعلن عدد من الإعلاميين  العاملين في الإذاعة المذكورة أنهم مستعدون لانقاذ الاذاعة إذا ماكان ينقذها العمل المجاني التطوعي .
حيث  أصدر عدد من الاعلاميين بيانا هاما يتعلق بإغلاق إذاعة صوت الشعب، وهذا نصه :
بيان هام : إلى كل من يهمه أمر الإعلام السوري
تعلن كوادر إذاعة صوت الشعب (معدو ومقدمو البرامج) باجتماعهم المنعقد في غرفة المذيعين في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباحِ يوم الأربعاء 4/1/2017 مايلي :
أن يعدوا ويقدموا برامجَهم تطوعاً بشكلٍ مجاني تماماً ، على أن تبقى إذاعةُ صوت الشعب على قيد الحياة ، لأنها تشكل جُزءاً مهماً من ذاكرة هذا البلد ، ورغم أنها لم تشكل يوماً عبئاً مالياً ، وهي بعيدةٌ عن أي ترهل مما يعانيه الإعلام السوري للأسف .
المتطوعون الحضور : مضر مسعود – عيسى الضاهر – وليد خربوطلي – مجد حيدر – إيمان شكري – عدنان بكرو – محمد العرسان – هدى وانلي – محمد عنقا – أحمد إسماعيل – ميساء يونس – محمد علاّن – فراس محمود – معن الجمعات – وئام حمدان

المصدر: رصد الحدث نيوز
4 يناير, 2017

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