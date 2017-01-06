“الأمن الاستباقي” من أولويات قادة الأجهزة الأمنية

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ “قادة الأجهزة الأمنية قدّموا خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ترأسه الرئيس ميشال عون أمس، تقارير أمنية مفصّلة تناولت مختلف اهتماماتهم، وخصوصاً السعي إلى توفير الأمن الإستباقي تجنّباً لأيّ عملية أمنية غادرة يمكن حصولها في أيّ وقت. فلا يدّعي أحد أنه قادر على مواجهة إرهاب بات مُعَولماً خارقاً لحدود الدول والمؤسسات الأمنية والإستخبارية الدولية القوية على مستوى العالم، والأمثلة على ذلك كثيرة”.

وأوضحت الصحيفة أن “بعضهم تناول حجمَ المعلومات المتبادلة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والأجهزة الدولية والإقليمية، على قاعدة المصلحة المتبادلة بين لبنان والخارج، ونوّهوا بحجم التعاون مع أجهزة مختلف الدول الأوروبية والأميركية الكبرى، ما ساعد كثيراً في تداركِ أعمال ارهابية، ليس في لبنان فحسب، وإنما في بعض هذه الدول وبنحوٍ يوازي حجمَ ما تحقّق على الساحة اللبنانية، وقد تلقّت الأجهزة تنويهات، والبعض منها على أعلى المستويات”.

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