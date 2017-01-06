أزمة أمن الدولة ستُطوى قريباً.. !

ذكرت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أنّ “اجتماع مجلس الدفاع الأعلى طالَ لأنّ البحث في بعض القضايا والملفات استغرق وقتاً طويلاً، وأبرز العناوين التي توسّع البحثُ فيها كان التشديد على التنسيق بين الأجهزة وأهمّية تبادل المعلومات المتوافرة بسرعة ودقّة، وأن لا تُهمَل أيّ رواية أو معلومة يمكن أن تقود إلى اكتشافات مذهلة أحياناً في توفير كثيرٍ من الضحايا ومشاريع الفتنة على رغم أنّ بعضها كان مجرّد إشاعة”.

وكشفَت المصادر أنّ “جانباً من الاجتماع خُصص للبحث في موضوع “وثائق الاتّصال” الصادرة عن الجيش اللبناني والقضاء. واستغرقَ البحث فيه وقتاً طويلاً، وتقرّر نتيجته ان يبقى مطروحاً للنقاش والمتابعة بين الوزراء المعنيين والاجهزة المختصّة، ذلك انّ الجيش لا يقبل بإلغاء كلّ وثائق الاتصال بالجملة، فللبعض منها خصوصيتها التي تلامس امنَ الدولة العام، والأمن القومي وقضايا امنية خطيرة، الى جانب أخرى يمكن تجاوزها او التدقيق فيها ومعالجتها. ومن المفترض، كما تمّ التوافق في شأنه، العودةُ مجدّداً بهذا الملفّ الى اجتماع مقبل للمجلس الأعلى للدفاع أو طرح ايّ حالة على مجلس الوزراء في حال العجلة”.

وعلمت “الجمهورية” أنّ “موضوع جهاز أمن الدولة لم يتمّ التطرّق إليه مباشرةً، لكن مجرّد حضور مديره العام اللواء جورج قرعة الاجتماع يعني التسليم بدوره ومسؤولياته والعودة إلى العمل في إطار المنظومة الأمنية، وأنّ الأزمة المالية والإدارية في هذا الجهاز ستُطوى قريباً”.

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