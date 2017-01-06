3 اقتراحات لقانون الانتخابات.. ماهي ؟

كشفت مصادر صحيفة “الأخبار” أنّه “بعد انتهاء جولة نواب “التغيير والإصلاح” على الكتل النيابية، عرض رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يتولى هو التفاوض مع المستقبل وحزب الله، وأن يتفاوض التيار الوطني الحر والقوات، من دون أن يعني ذلك توقف المفاوضات الثنائية بين التيار والمستقبل”.

وأوضحت المصادر أن “المستقبل طلب إضافة تعديلات على مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به بري. ورغم أنّ النقاش لم يتوقف بين الفريقين إلا أنّه لم يرشح أي إيجابية عن اللجنة حتى الآن”، مشيرة إلى أنه “من جهة القوات والتيار الوطني الحر، فتتمسك قيادة معراب بطرحها للمختلط وهي ترفض السير بأي قانون يُضر بمصالح رئيس الحكومة سعد الحريري”.

وبيّنت أنه “حالياً، على الطاولة أمام المفاوضين ثلاثة اقتراحات: المختلط الذي قدّمه بري (64 نائباً على الأكثري و64 نائباً على النسبية)؛ وقانون الصوت المتعدد الذي قدّمه التيار الوطني الحر (one person – multiple vote)؛ وقانون التأهيل على أساس الطائفة الذي قدّمه بري (تجرى الانتخابات وفقاً له على مرحلتين: في الاولى، يختار المسلمون مرشحيهم، والمسيحيون مرشحيهم، وفقاً للنظام الأكثري في الأقضية. ويتأهّل إلى المرحلة الثانية عدد من المرشحين عن كل مقعد، ليخوضوا الانتخابات في المحافظات، وفق النظام النسبي)”.

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