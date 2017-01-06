برعاية اللواء إبراهيم.. لقاء مصالحة بين باسيل وخليل

كشفت مصادر صحيفة “الأخبار” أن “اللقاء في وزارة الخارجية بين وزير الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل، والذي عقد في وزارة الخارجية في إطار مسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لعقد مصالحة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، يُعد محطة أساسية على طريق تطوير العلاقة بين الحركة والتيار”، مشيرة إلى أن “ما هو مشترك بين الجانبين كثير، خصوصاً لجهة النظرة إلى قانون الانتخاب. وبالتالي، يمكن للفريقين البناء على هذه المشتركات لتمتين العلاقة بينهما، ولتشكيل قوة دفع في اتجاه إقرار قانون جديد يتوافق عليه كل الأفرقاء”.

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