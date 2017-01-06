هذه هو مكان تواجد “شادي المولوي”.. !!

كشفت مصادر أمنيّة لبنانية وفلسطينية لصحيفة “الجمهوريّة”، أنّ “المطلوب شادي المولوي موجود في حيّ حطين في مخيم عين الحلوة بحماية وحراسة من الإسلاميين المتشدّدين بقيادة بلال بدر، وهو لا يتحرّك علناً إنّما بالتخفّي وبحزام ناسف”.

هذا، ولفت عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية اللواء صلاح اليوسف بعد لقائه على رأس اللجنة الثلاثية من الفصائل الفلسطينية، ممثل حركة “حماس” في مخيم عين الحلوة ابو ياسر الى إنّ “البند الأوّل لخطتنا هو تسليم قتلة محمود صالح وسامر حميد نجمة وستبدأ محاكمتهم لدى القوة الأمنية، ونحن ننتظر تسليم قتلة الفتحاوي ابراهيم الصالح ليبدأ الحديث بالبند الثالث وهو تسليم جميع المتورّطين في الاغتيالات إلى الجيش اللبناني”، مؤكداً وجود “إجماع فلسطيني على اعادة الاستقرار للمخيم الذي نعتبر أنّ الامن فيه قوة للأمن الللبناني”.

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