شخصيات فلسطينية تتلقى تهديدات باستهدافهم شخصياً

ذكرت مصادر متابعة للوقائع المرتبطة بمشهد الوضع في المخيمات أنّ “التفاهمات السورية على خلفية نتائج حرب حلب، وهزائم المنظمات المسلحة، خصوصاً الارهابية في العراق، قد يدفع فلولها والمسلحين الأجانب في اتّجاه لبنان بالتوازي مع زعزعة استقرار لبنان انطلاقاً من عين الحلوة”، داعية “الدولةَ اللبنانية والفصائل الفلسطينية للحذر من الاستثمار على المخيمات الفلسطينية وقلبِ الأمور رأساً على عقب في لبنان”.

وألمحَت المصادر لصحيفة “الجمهورية الى “تلقّي شخصيات دبلوماسية فلسطينية وقيادات منظمة التحرير في لبنان لتهديدات باستهدافهم شخصياً”.

من جهة اخرى ذكرت مصادر فلسطينية إنّ “المشاريع الاستيطانية الجديدة تركّزت في مدينة القدس بنسبة 70 في المئة من عدد الوحدات الجديدة بهدفِ تغيير طابعِها الاسلامي المسيحي العربي، وتهويدها”.

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