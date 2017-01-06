ماذا يفعل وفد برلماني فرنسي في دمشق.. ؟!

أكد رئيس وفد فرنسي وصل إلى سوريا، الخميس 5 يناير/كانون الثاني، أن تحرير مدينة حلب دليل على انتصار الجيش السوري على الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة بدء حوار بين الأطراف السورية كافة.

النائب في البرلمان الفرنسي عن حزب “الجمهوريين”، تيري مارياني، وفي تصريح صحفي لدى وصول الوفد إلى نقطة الحدود السورية اللبنانية في جديدة يابوس، شدد على أهمية إحلال السلام في سوريh ونقل حقيقة ما يجري فيها إلى الرأي العام الغربي والانتصارات التي يعيشها الشعب في حلب.

وأعرب نيكولا دويك، أحد أعضاء الوفد، عن سعادته بالزيارة الثالثة لسوريا، مهد الحضارة الإنسانية، ورؤية الانتصار فيها.

من جهتها، قالت عضو مجلس الشعب، مها شبيرو، التي كانت في استقبال الوفد، إن هذه الزيارة “تحمل طابعا خاصا”، علما أن باريس الرسمية قطعت علاقاتها مع دمشق في العام 2012.

وذكرت شبيرو أن وفدين برلمانيين فرنسيين قد زارا دمشق في العام 2015، والتقى أعضاؤهما الرئيس السوري بشار الأسد.

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