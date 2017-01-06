بايدن يدعو ترامب إلى “النضوج”

دعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى “النضوج”.

وقال بايدن، موجها نصيحة لترامب خلال مقابلة بثتها شبكة “بي بي إس” التلفزيونية، “يجب أن تنضج يا دونالد، حان الوقت لتكون بالغا، أنت رئيس”.

وتابع “حان الوقت لتفعل شيئا. اظهر لنا ما أنت قادر عليه”، لافتا الى “انه لن يغيب تماما عن الساحة السياسية بعد خروجه من البيت الأبيض مع الرئيس باراك أوباما في 20 كانون الثاني”، داعيا الديمقراطيين إلى تركيز عملهم مجددا على الطبقات العاملة والوسطى.

وقال: “سيتضح بشكل أكبر بكثير ما يؤيده ترامب وما يعارضه، وما نؤيده نحن ونعارضه”.

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