أمريكا.. تعيين مدير للاستخبارات يخضع لعقوبات روسية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار سناتورا سابقا ممنوعا من السفر إلى روسيا لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اختيار ترامب للسناتور الجمهوري السابق عن ولاية إنديانا، دان كوتس (73 عاما)، يرمي إلى تهدئة مخاوف أولئك الذين يعتقدون أن الرئيس المنتخب قد يداهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما وأنه يرفض الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو بالوقوف خلف هجمات إلكترونية استهدفت الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكوتس هو واحد من ستة سناتورات وثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض فرضت عليهم موسكو حظرا على السفر إلى روسيا في 2014، ردا على العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن بسبب ضمها شبه جزيرة القرم. ويومها رد السناتور كوتس، بالقول إنه يشعر بـ”الفخر” لأن الكرملين فرض عقوبات عليه.

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