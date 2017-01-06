“RHEND” تصل لبنان غداً.. كيف سيكون الطقس ؟

أكدت مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس مستقرّ على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتأثّر بشكلٍ تدريجيّ بدءاً من بعد ظهر يوم السّبت بمنخفض جويّ (RHEND) مصحوب بكتل هوائيّة باردة يبلغ ذروته ليل الأحد/الإثنين. وجاء في النشرة التالي:

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة نهاراً تقارب(60 كلم/س) خلال اللّيل يرتفع معها موج البحر لـ (3 أمتار).

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم مع اشتداد سرعة الرياح (80 كلم/س، و90كلم/س في الشّمال) يرتفع معها موج البحر لـ (4أمتار) وأمطارمن حينٍ لآخر تشتدّ غزارتها خلال اللّيل وتكون مصحوبة بعواصف رعديّة، كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1500 م وما فوق ويتدنّى مع انخفاض درجات الحرارة ليلامس 1100م ليلاً.

الرياح السطحية: متقلّبة ضعيفة، سرعتها بين ٨ و٢٥ كلم/س، جنوبيّة شرقيّة ناشطة في جنوب البلاد خاصّةً خلال اللّيل.

الانقشاع: جيّد

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٠ و ٦٠ %.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء: ١٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٦ HPA أي ما يعادل: ٧٦٢ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٤٣ وساعة غروب الشمس: ١٦:٤٣

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