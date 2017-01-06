ضباط سوريون كبار في ضيافة موسكو

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن روسيا تستضيف منذ أيام ثلاثة من كبار الضباط السوريين في الجيش السوري، تمهيدا لاعتمادهم كممثلين له في مؤتمر أستانا، المتوقع انعقاده نهاية الشهر الجاري في العاصمة الكازاخستانية.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن المصادر قولها: “يستضيف الروس ثلاثة ضباط كبار من المهمّين لدى الجيش السوري في روسيا، وهم من المقربين جدا له، والموثوق بهم من قبله، وسيكون هؤلاء في الغالب على طاولة المفاوضات في أستانة، وفق المعلومات التي لدينا”.

ومن المتوقع، وفق تلك المصادر، أن تسعى موسكو لتمرير حلّها ووضع نقاط أساسية في أستانا، وستقترح خارطة طريق لحل سياسي حسب القراءة والرغبة الروسية، ليوافق عليها من يحضر، أي أنه لن تكون أستانة مكانا للتوقيع على الحل، بل مكانا للتوافق على أسسه، تمهيدا لمفاوضات جنيف المُقررة في الثامن من شباط/ فبراير المقبل.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في سوريا دخل حيز التنفيذ، اعتبارا من الجمعة الماضية (30 ديسمبر/ كانون أول المنصرم) عقب موافقة الدولة السورية و”المعارضة” على تفاهمات روسية- تركية.

ونص الاتفاق أنه في حال نجاحه، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في “أستانا” عاصمة كازاخستان، برعاية أممية- تركية – روسية قبل انتهاء يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويستثني الاتفاق بشكل رئيسي التنظيمات المصنفة “إرهابية”، خصوصا تنظيم “داعش”.

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