مُرافق ريفي في قبضة المعلومات

كشفت مصادر أمنية صحة ما تردد في الأوساط الطرابلسية عن توقيف المسؤول السابق عن أمن وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، عمر البحر، من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها “ليبانون ديبايت” والمستقاة عن المصدر الأمني، يتبين أن شعبة المعلومات استدعت البحر إلى مركزها في بيروت للاستماع إلى إفادته ليتم توقيفه لاحقاً وسط تكتم شديد حول القضية من قبل الأجهزة الأمنية.

وعُلم أن عملية الاستدعاء تمت بذريعة تعاطي الأخير بالشؤون السياسية وإعلان مواقفه علناً، مع العلم أن الأخير كان في السلك العسكري سابقاً برتبة رقيب أول وتقاعد بوقتٍ لاحق ويعمل كمرافق مقرب جداً من اللواء فضلاً عن كونه مسؤولاً للجان الشعبية في طرابلس.

إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من اللواء ريفي في حديث لـ “ليبانون ديبايت” أن اللواء كان بصدد السفر إلى احدى الدول الخليجية لكنه ألغى رحلته فور شيوع الخبر ويعمل في الوقت الراهن على متابعة القضية مع الجهة المختصة لمعرفة خلفيات التوقيف.

وتغمز في سياق حديثها، الى ان توقيف البحر يأتي ضمن سلسلة التضييق على مناصري ريفي ومحاصرته.

وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت” يقوم مناصرو اللواء الريفي باعتصام في هذه الاثناء امام مسجد الحميدي عقب صلاة الجمعة استنكاراً ورفضاً لعملية التوقيف.

وفي مقابل ذلك، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ #كلنا_عمر_البحر كتعبير من مناصري اللواء عن تضامنهم مع الأخير.

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