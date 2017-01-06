بالفيديو.. معارض سوري: أضع نفسي تحت تصرف الأسد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه “نواف البشير” شيخ قبيلة البكارة في سوريا، والمعارضة للدولة السورية، وهو في العاصمة السورية، دمشق، ويعلن عن ندمه على انضمامه للمعارضة “السورية”.

ويظهر المقطع جزءا من كلمة للبشير يمجد فيه الجيش السوري، وإيران، وروسيا، لدورهم البارز في محاربة الإرهاب والإخوان المسلمين.

ولفت البشير خلال كلمته إلى أنه بنى موقفه السابق بناء على تحليلات خاطئة، معلناً أنه تحت تصرف الرئيس السوري بشار الأسد.

هذا، وكان البشير التحق بـ”المعارضة السورية” في عام 2011، وكان يشغل وقتها مناصب في الحكومة السورية، من بينها سفير سوريا في العراق، وعضو في البرلمان السوري، إضافة إلى عدد من المناصب المحلية.



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