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رصد :مقتل وجرح عدد من مسلحي “جبهة النصرة” بينهم قيادي جراء غارة جويّة لطائرة من دون طيار على بلدة تفتناز في ريف إدلب الشمالي الشرقي.
6 يناير, 2017
- 2:58 مساءً
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6 يناير, 2017
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