مقتل القيادي الأول ل”جبهة النصرة ” في الشمال السوري

لقي المدعو يونس شعيب (أبو الحسن تفتناز)،القيادي الأبرز في ميليشيات “جبهة فتح الشام” حتفه اليوم الجمعة 6 كانون الثاني، جراء غارة جوية على مدينته تفتناز في ريف إدلب.

وفي تفاصيل الخبر نقلت تنسيقيات المليشيات المسلحة عن مقتل أبو الحسن تفتناز بغارة شنتها طائرة يرجّح أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مدينة تفتناز في ريف إدلب ظهر اليوم، ومقتل ابنه وقريبه الشرعي السابق في “الجبهة” المدعو محمد كمال شعيب (أبو عمر).

وذكرت التنسقيات أن المدعو “أبو الحسن تفتناز” قد تم تعيينه قبل عامين “أميرًا ” لحلب وإدلب في “جبهة النصرة”، قبل أن تتحول إلى “جبهة فتح الشام” قبل أشهر، وهو أحد أبرز قادتها في الشمال السوري.

تجدر الإشارة أنه قبل أيام تم مقتل عدد من القياديين العسكريين في “الجبهة وهم خطاب القحطاني و”أبو عمر التركستاني” قرب بلدة سرمدا.

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