قلعة جعبر تحت سيطرت ميليشيا “قسد”

أعلنت ميليشيا “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) اليوم عن سيطرتها على قلعة جعبر على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف مدينة الرقة الغربي، بعد معارك استمرت لأيام مع تنظيم “اداعش”.

هذا وقد أعلنت ميليشيا “قسد” عبر بيان لها عن أن السيطرة على القلعة جاء بعد “هجمات من قبل مسلحي “داعش” استمرت لثلاثة أيام على قريتي جابر شرقي، لتتمكن من السيطرة على قلعة جعبر والقضاء على 49 مسلح من “التنظيم”.

هذا وقد أفادت مصادر خاصة للحدث نيوز عن وقوع شتباكات بين تنظيم “داعش” من جهة وميليشيات”قوات سورية الديمقراطية” من جهة اخرى، إثر محاولة الأخيرة التقدم نحو قرية “السويدية” في ريف الطبقة الشمالي في ريف الرقة الغربي بعد سيطرتها على “قلعة جعبر” فجر اليوم أدت إلى وقوع قتلى من الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن قلعة جعبر تقع على على الضفة اليسرى لنهر الفرات، على بعد 53 كيلو مترًا من مدينة الرقة، و13 كيلو مترًا من مدينة الثورة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

