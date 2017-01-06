محمود عباس: امركيا تضع السلام في مأزق

6 يناير, 2017 - 4:22 مساءً
اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن نقل السفارة الأميركية الى القدس يضع السلام في مأزق”
 مشيرا الى “أننا لا نطلب أكثر من تطبيق قرارات الشرعية الدولية في مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334”.
6 يناير, 2017
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