مصدر ميداني:: الطيران الحربي يستهدف مقار وتجمعات تنظيم داعش في حويجة صكر – مستودعات عياش – حي الحويقة – محيط التيم عند كوع الميادين في دير الزور.

6 يناير, 2017 - 4:10 مساءً
6 يناير, 2017
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