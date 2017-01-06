قبلان: رأى بارقة أمل جيدة بجلسة مجلس الوزراء

الارهاب الذي يستهدف الابرياء آفة عالمية تستدعي ان تتضافر كل الجهود لمكافحته والقضاء على منابعه ومدارسه ومصادر تمويله، ونحن اذ نستنكر بشدة كل الاعتداءات الارهابية التي تحصد ارواحا مدنية بريئة، فاننا نطالب علماء الدين من كل الطوائف والمذاهب ان يشرحوا مخاطر الارهاب ويؤكدوا في خطبهم وعظاتهم ان الاديان تنبذ الارهاب وتدين كل عمل عدواني “.

اضاف “نحن اذ نهنئ لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته على تجنيب وطننا الكوارث والنكبات بفعل تضامن اللبنانيين وتعاونهم مع جيشهم والقوى الامنية في معركة مكافحة الارهاب، فاننا نطالب ان يتضامن لبنان مع نفسه في اطلاق اوسع حملة لدعم الجيش اللبناني وتوفير كل مقومات الدعم والتسليح والتجهيز ليظل السد المنيع الذي يدفع الخطر ويحبط المخططات التي تستهدف استقرار لبنان، وعلى الحكومة اللبنانية ان تبذل كل جهودها وتستفيد من علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير الدعم المطلوب للجيش والقوى الامنية”.

ورأى ” في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بارقة امل جيدة لانطلاق العمل الحكومي المنتج، الذي نأمل ان ينعكس ايجابا على مصلحة الوطن والمواطن بما يعيد ثقة المواطن بدولته، ونستبشر خيرا باطلاق العمل في ورشة استخراج النفط ومشتقاته من ارض ومياه لبنان، بما يمنح لبنان فرصة ذهبية للاستفادة من ثرواته التي تسهم في اخراج لبنان من عجزه الاقتصادي”.

وشدد سماحته على “ضرورة العمل بقانون من اين لك هذا، فيتم قمع الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين سرقوا المال العام واستغلوا الوظيفة العامة باعتبارها امانة”.

وعزى بالمغترب اللبناني امين بكري “الذي خسر لبنان بفقده وجها اغترابيا مخلصا في خدمة الوطن وشعبه” و”طالب الدولة اللبنانية بمتابعة موضوع اغتياله وصولا لكشف المجرمين وانزال اقسى العقوبات بحقهم”.