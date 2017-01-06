وزير ايراني: الربط السككي مع اذربايجان سينجز قريبا

اعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمود واعظي ان الربط السككي مع جمهورية اذربايجان سيتم في غضون الشهرين المقبلين.

وقال واعظي في لقائه امام جمعة مدينة رشت آية الله زين‌ العابدين قرباني، ان عملية التخطيط لمرفأ استارا بهدف تصدير السلع الايرانية قد انتهى العمل منها وهو مايمهد لزيادة صادرات البضائع الايرانية الى اوروبا بكلفة ادنى.

واضاف، ان سكة حديد قزوين – رشت – استارا /شمال غرب ايران/ ستربط سكك الحديد بين آسيا واوروبا من الهند الى فنلندا.

واكد ان الحكومة الايرانية تعمل على معالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد وان صادرات السلع غير النفطية فاقت خلال العام الجاري السلع المستوردة لأول مرة.