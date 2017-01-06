“جبهة النصرة” تعيّن أميرا جديدا في وادي بردى والجيش السوري يتقدم

يستمر الجيش السوري بعملياته المكثفة في منطقة وادي بردى بريف العاصمة دمشق في إطار تحرير المنطقة من ميليشيات “جبهة النصرة” وما يتبعها من فصائل.

مصدر ميداني للحدث نيوز أفاد بسيطرة الجيش السوري على مرتفع ” ضهرة النحيلة” المشرف على قرى كفر العواميد والبرهليا وكفرزيت والحسينية في منطقة وادي بردى محرزا إصابات مباشرة في صفوف مسلحي “النصرة” أسفرت عن قتلى وجرحي

وفي سياق متصل أعلنت ميليشيا “جبهة النصرة “المدرجة على لائحة الإرهاب الدولي عن تعيين أمير جديد لها في منطقة وادي بردى في ريف دمشق يدعى “أبو سارية الأردني” بعد انهاء مهام المسؤول السابق المدعو “أبو هاشم التلي” حيث أوكل المسؤول الجديد إدارة مهام “النصرة” ومعاركها في منطقة وادي بردى والجبل الشرقي، بالتنسيق مع “المسؤول العسكري للنصرة “في منطقة وادي بردى المدعو “عبدالله العوايني”

تجدر الإشارة إلى أن فصائل ميليشيا ” الجيش الحر ” كانت قد أصدرت بيانا تنفي فيه تواجد “النصرة” في وادي بردى إلا إن “النصر” وعلى لسان “أمير جبهة النصرة السابق “في الوادي المدعو “أبو جابر الانصاري” وعبر تغريدته على حسابه على تويتر أكد أن مسلحي ” النصرة” موجودين في وادي بردى حيث غرد قائلا بأن مسلحيه ثابتون علىى محاور القتال، وتباهى بأن ارهابييه هم من قطعوا المياه عن العاصمة السورية دمشق.

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