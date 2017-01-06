للمرة الثانية خلال شهرين اللاذقية تقدم الحمضيات إلى درعا هدية

مرة ثانية خلال أقل من شهرين محافظة اللاذقية تقدم الحمضيات كهدية إلى درعا لكن في هذه المرة خصصت المحافظة أهالي درعا فيما كانت سابقا قد قدمته إلى وحدات الجيش المنتشرة في درعا وأريافها.

حيث أعلنت المحافظة عن تقديم 55 طناً من الحمضيات المتنوعة لأهالي محافظة درعا ليتم توزيعها مجاناً على المواطنين في مدن درعا وازرع والصنمين والمناطق التابعة لها، يتم توزيعها بالتعاون بين مجالس المدن والشعب الحزبية ولجان الأحياء.

رئيس الدائرة الفنية في مجلس مدينة درعا خالد الطراد أوضح أن “إن حصة مدينة درعا تبلغ نحو 12 طناً من الحمضيات ستوزع على أسر الشهداء ومراكز الإقامة المؤقتة والمهجرين بالدرجة الأولى”.

وأوضح “أنه سيتم توزيه 4 كيلو غرامات لكل عائلة من المواطنين مجاناً، موجهاً الشكر لأبناء محافظة اللاذقية على هذه المبادرة”. .

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