تشييع فنان الشعب ملفوفا بالعلم السوري إلى مثواه الأخير

شيعت مدينة دمشق اليوم جثمان الفنان الكبير الراحل رفيق سبيعي ملفوفا بالعلم السوري من جامع الأكرم في منطقة المزة عقب أداء صلاة الجمعة ليوارى الثرى بعدها في مقبرة الباب الصغير بدمشق

حيث كان في مقدمة مودعيه وزير الاعلام السوري محمد رامز ترجمان وحشد من الفنانين والموسيقيين والمثقفين السوريين وأصدقاء الفقيد وعائلته ومحبيه وأعداد كبيرة من الشعب السوري.

الفنان الراحل حمل لقب فنان الشعب ومنحه الرئيس الأسد وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة . هو من مواليد دمشق 1930 ويعد من رواد المسرح والسينما والتلفزيون في سورية حيث ساهم بتأسيس المسرح القومي وشارك في نحو 55 فيلما سينمائيا آخرها فيلم “سوريون” الذي عرض العام الفائت إضافة لعشرات الأدوار المهمة في الدراما السورية وأغنى الأغنية السورية عبر فن المونولوج الذي انتقد عبره ظواهر اجتماعية سلبية وأشاد ببطولات السوريين وتضحياتهم وإبداعهم.

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