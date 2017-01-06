ماذا تضمنت مساعدات كازخستان الانسانية للشعب السوري؟

أعلنت وزارة خارجية كازاخستان في بيان لها أن الحكومة الكازاخستانية قد سلمت سوريا مساعدات إنسانية على شكل مواد غذائية.

وقد جاء في بيانها “سلمت كازخستان للشعب السوري ما يقارب من 500 طن من المساعدات الإنسانية على شكل مواد غذائية، بما في ذلك الدقيق والمعلبات والأرز والشاي”.

وأوضحت الوزارة أن الشحنة الإنسانية وصلت إلى مرفأ طرطوس بمساعدة روسيا وسفير كازاخستان في الأردن، عظمات بيرديباي، الذي سلم المساعدات الإنسانية للجانب السوري.

يذكر أن كازاخستان بصدد استضافة جولة المفاوضات السورية – السورية، كما أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق، أنه اتفق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مواصلة مفاوضات السلام السورية على منصة جديدة في عاصمة كازاخستان أستانا.

وأكد بوتين أنه بإمكان هذه المنصة أن تكون مكملة لمباحثات جنيف.

من جهته أعرب الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزاربايف، خلال مكالمة هاتفية مع بوتين وأردوغان، عن تأييده لهذه المبادرة، معلنا استعداده العاصمة الكازاخستانية لاستضافة هذه المباحثات.

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