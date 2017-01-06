مصدر ميداني: استهداف الجيش السوري لمواقع ارهابيي “داعش” في محيط المحطة الرابعة شرق مطار التيفور العسكري موقعا  عدد من الارهابيين قتلى وجرحى .

6 يناير, 2017 - 6:37 مساءً
6 يناير, 2017
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