رصد: خلافات تتطور إلى اشتباكات بين مسلحي “جبهة النصرة” وحركة “أحرار الشام”في تلمنس في ريف إدلب الجنوبي ووقوع قتلى بين الطرفين

6 يناير, 2017 - 7:10 مساءً
6 يناير, 2017
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