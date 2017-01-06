مصدر ميداني:سلاح الطيران السوري يستهدف آليات لتنظيم داعش الارهابي في محيط جبل الثردة و محيط حقل التيم

6 يناير, 2017 - 8:12 مساءً
6 يناير, 2017
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