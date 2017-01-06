الجيش السوري يردّ على خرق الهدنة في الغوطة وريف حماه

في خرق واضح لقرار وقف إطلاق النار تمكنت وحدات من الجيش السوري شنت الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في محيط كتيبة الصواريخ ببلدة حزرما في الغوطة الشرقية .

مصادر خاصة للحدث نيوز أفادت بأن الجيش السوري تمكن من إحباط هجوم عنيف شنته الميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية على مواقع الجيش السوري في محيط كتيبة الصواريخ في بلدة حزرما مما استدعى الجيش للرد حيث استهداف مواقع المسلحين ومحاور تحركهم بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ مما ادى لمقتل وجرح عدد منهم. ودون اي تغير يذكر على خارطة السيطرة.

وفي خرق آخر قامت الميليشيات المسلحة بإستهداف بلدة الربيعة في ريف حماه الغربي بالقذائف الصاروخية مما تسبب بوقوع إصابات في صفوف المدنيين هذا وقد أفادت مصادر ميدانية للحدث نيوز عن تنفيذ عناصر الجيش االسوري كمينا محكما بمسلحي ميليشيا”جيش العزة ” بالجهة الغربية من بلدة طيبة الامام شمال حماة منا أسفر عن مقتل 5 مسلحين وإصابة آخرين

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