خارجية روسيا وفرنسا على طاولة سورية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الفرنسي، جان مارك إيرولت، الجمعة 6 يناير/كانون الثاني أزمتي سوريا وأوكرانيا. وخلال الحديث مع نظيره الفرنسي، أعلن لافروف أن اللقاء في أستانا حول سوريا يجب أن يكون بمثابة تتمة لجنيف ويجمع ويوحد الذين يسيطرون على الأرض، مشيرا إلى أن اللقاء في عاصمة كازاخستان يجب أن يجمع خلف طاولة المفاوضات كل من لديه القدرة على تنفيذ الالتزامات.

وشدد لافروف على أن الجانب الروسي يعطي أهمية كبيرة للقاء المزمع عقده بين ممثلي الحكومة السورية و”المعارضة” المسلحة في أستانا.

من جانب آخر، بحث الوزيران الوضع في أوكرانيا وشددا على عدم وجود أي بديل لاتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في دونباس.

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