من سيتولى إصلاح أضرار تفجير جبلة ومتى سيتم التنفيذ؟

على الرغم من الوعود التي لم تنفذ من قبل الجهات المختصة والتي تقضي بتعويض المتضررين من التفجير الارهابي الذي ضرب مدينة جبلة في منتصف السنة المنصرمة إضافة إلى إعادة ترميم مستشفى جبلة الوطني والذي لم يتم تنفيذ القرار كذلك الامر.

فقد تعهدت مؤسسة اﻹنشاءات العسكرية فرع اللاذقية متاع /6/ بتنفيذ جميع اﻷعمال وإصلاح كافة اﻷضرار الناجمة عن التفجير الارهابي الذي حصل في مدينة جبلة باﻷمس ، ويتضمن إصلاح المنازل والمحال التجارية بما فيها اﻷعمال المعدنية واﻷلمنيوم وذلك خلال فترة زمنية أقصاها أسبوع ، بعد أن تم الانتهاء من تقييم حجم اﻷضرار التي لحقت بالمكان وقد انتهت الورشات اليوم من إزالة جميع اﻷنقاض وترحيلها .

هذا وقد أفادت مراسلتنا في جبلة عن قيام لجنة صباح اليوم بمعاينة المحال والمنازل المتضررة وكتب ضبوط شرطة مرفقة بصورة الهوية لمالك العقار المتضرر على أن يستكمل الاوراق اللازمة لاحقا المتمثلة ببيان قيد عقاري وصور شخصية لمالك العقار إضافة لصورة الهوية.

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