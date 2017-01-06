مصدر ميداني: انتهاء وقف اطلاق النار الذي ابرم لعدة ساعات في منطقة وادي بردى في ريف دمشق بعد خروج الوفد الروسي الذي دخل للمنطقة لايجاد حل للتسوية

6 يناير, 2017 - 8:33 مساءً

6 يناير, 2017
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