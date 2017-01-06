هذا ما حدث خلال اتفاقية وقف اطلاق النار في وادي بردى

خلال الاتفاق على وقف اطلاق النار لمدة ثلاث ساعات على كامل الجبهات المشتعلة في قرى وادي بردى خاصة في بسيمة جرت مفاوضات بين القيادة العسكرية المسؤولة عن ملف وادي بردى ولجان المصالحة الأهلية في الوادي ليتم البت فيها خلال مدة 24 ساعة

المفاوضات أفضت إلى بنود اتفاق مبدئية تنص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف للجيش وإخراج المسلحين الغرباء من القرى العشر إلى إدلب مع المسلحين الرافضين للتسوية في حين يتم تسوية أوضاع المسلحين المحليين وذلك بحسب ما أفاد به مصدر ميداني للحدث نيوز.

موضحا أن بنود التفاوض التي تم الوصول إليها هو انتشار الجيش على مداخل القرى بحواجز دائمة في حين يتم ضم من يشاء من المسلحين إلى قوات الجيش الرديفة وإعادة الموظفين المفصولين من عملهم لممارسة مهامهم .فيما ستفعل لجان المصالحة الممثلة عن الأهالي بتنقل هذا الاتفاق إلى قيادات المسلحين في قرى وادي بردى ومشاورتهم للبت في موافقتهم على هذه البنود أو رفضها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة فقط ستكون حاسمة في ملف تسوية وادي بردى .

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