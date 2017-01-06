الكونغرس يصادق على فوز ترامب ويرفض إلغاؤه

صادق الكونغرس الأميركي رسميا على فوز دونالد ترامب ورفض إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بزعم “التدخل الروسي”.

وخلال الجلسة الاحتفالية لمجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، لإقرار نتيجة الانتخابات طالب أحد المندوبين عن ولاية ماساتشوستس، بإلغاء نتيجة الانتخابات بذريعة “تدخل روسيا في سير الانتخابات”، ولكن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي ترأس الجلسة رفض الطلب الشفهي وبرر ذلك بأنه لم يقدم وفق النظام المحدد ولم يأت من جانب أحد أعضاء الكونغرس.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الممثلين الرسميين للهيئات الاستخبارية الأميركية أعلنوا في، تشرين الأول الماضي، أن “هاكرز روس” وقفوا خلف الهجمات السبرانية ضد المنظومة الانتخابية الأمريكية.

وبعد ذلك اتهمت وكالة المخابرات المركزية وعبر وسائل الإعلام، روسيا باختراق خوادم كمبيوترات الحزب الديمقراطي، بهدف مساعدة دونالد ترامب للفوز على منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات التي جرت يوم 8 تشرين الثاني. ولكن الجانب الأميركي لم يقدم أي دليل ملموس على كل ذلك.

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