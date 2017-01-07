توقعات الأبراج ليوم السبت 7 كانون الثاني 2017

الحمل

قد تمتزج عصبيتك ببعض الهدوء، وذلك بسبب الكلام الذي تسمعه من الآخرين ويخصك. لا تهتم لما تسمع وحاول تهدئة أعصابك بالخروج من البيت في فترة الظهيرة. في فترتي ما بعد الظهر والمساء، تهتم بأمورك العائلية وبعض الالتزامات المؤجلة منذ فترة، مواليد شهر آذار (مارس) هم الأكثر تأثرا بهذه الظروف.

الثور

تستيقظ من النوم ولا رغبة لك في الكلام أو رؤية أحد أمامك. مزاجك نكد وعصبيتك تصل إلى أعلى مستوى لها عند الظهيرة. حاول الخروج والترفيه عن نفسك مع أصدقائك كي لا تتفشش بعائلتك. في فترة المساء قد تأتيك بعض الأخبار السيئة التي تجعلك كئيبا وترفض دعوة أي شخص للخروج.

الجوزاء

يوم جيد جدا يا صديقي للقيام بكل البرامج التي تريدها، فأشعة الشمس تجعلك نشيطا ومتحمسا للخروج والاستمتاع برفقة الأصدقاء. لكن عليك أن لا تكون عدوانيا في فترة ما بعد الظهر وفكر قبل الجواب، وبخاصة اتجاه من تحب. في المساء حاول الاستمتاع بسهرتك المفاجئة هذا المساء.

السرطان

الضغوطات النفسية وعصبيتك تبدأ بالانقشاع عنك، وتبدأ الثقة بالعودة إليك قليلا. الأوضاع العائلية هي المسيطرة عليك وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، لما عليك من التزامات. أما في المساء فإنك قد تشعر ببعض الملل لعدم وجود ما تفعله، فحاول الخروج لكي تمنع الكآبة من الدخول إليك.

الأسد

أوضاعك لا تحسد عليها يا صديقي الأسد، يوم ليس من أيامك المفضلة وقد تتعرض لبعض المواقف التي تجعلك عصبيا ومحرجا. احذر من المواجهة في فترة ما بعد الظهر وحاول أن تبقى هادئا كي لا تخطئ. أما المساء فهو قد يشهد بعض المشاحنات مع أحد أفراد عائلتك وبعض التوعك الصحي، وبخاصة لمواليد شهر تموز (يوليو).

الميزان

لديك قوة شخصية وسيطرة واضحة على من حولك، وبخاصة على أفراد عائلتك الذين قد يتضايقون منك لبعض الأفعال الصادرة عنك. شخصيتك جذابة مع الآخرين وتعرف كيف تتكلم بدبلوماسية وقد تدعى على الغذاء أو تخرج في نزهة مع أصدقائك. أما في فترة ما بعد الظهر والمساء، قد تتعرض الأمور العاطفية لبعض التوتر، فحاول عدم رؤية من تحب والاكتفاء بأصدقائك.

العقرب

الكثير مما قد لا تتوقعه قد يحدث هذا اليوم، فهو مليء بالأحداث والتغييرات التي قد تجعلك عصبيا ومزاجيا لأعلى درجة. في فترة ما بعد الظهر عليك بالاعتناء بصحتك أكثر، وبخاصة على منطقة المعدة. الأوضاع العاطفية في المساء ليست على ما يرام، وذلك بسبب مزاجيتك ومواعيدك غير الدقيقة مع من تحب.

القوس

كثير من الأعمال المنزلية تنتظرك يا مولود القوس في هذا الصباح، فأنت كثير الانشغال ولديك أمور مهمة للقيام بها. من ينتظر خبر فاليوم قد يسمع أخبارا جيدة في فترتي الصباح والظهيرة. أما في المساء فبعض مواليد القوس قد يكونون على سفر أو يضعون خططا للقيام بها ومنكم من سيسهر الليلة مع أصدقائه وسيستمتع.

الجدي

الأوضاع هادئة في صباح هذا اليوم، وتشرب قهوتك بكل أريحية. لا تتأمل كثيرا بأن يبقى هذا الوضع مستمرا، فعند الظهيرة قد تواجه بعض المشاكل التي تحتاج إلى حل داخل محيط العائلة. في فترة ما بعد الظهر تبدأ الأمور بالتحسن، وهنالك تطور جيد على الساحة العاطفية في فترة المساء تقربك أكثر ممن تحب.

الدلو

يوم جديد وأظنه أجمل بكثير من الأيام التي مرت عليك في نهاية الأسبوع الماضي. يوم لا بأس به وبه بعض التطورات لمصلحتك، وبخاصة على الصعيد الشخصي، ولكن احذر من انتقادك وصراحتك المباشرة فقد تخلق لك بعض الأعداء، وبخاصة داخل أجواء عائلتك. المساء صاخب وبه العديد من البرامج التي تتمتع بها.

الحوت

من المؤكد أنك تشعر بالفرق في صبيحة هذا اليوم، تتحسن أمورك تدريجيا، حيث تصلك أخبار جيدة وخصوصا في مجال العمل في فترة الصباح، كما تؤدي أعمالك بكل مهارة وتنهيها بشكل جيد. تحس بالقوة والنشاط هذا المساء، وتفكر بعمل الكثير من البرامج، وبخاصة مواليد 1 إلى 10 آذار (مارس) الأكثر نشاطاً.