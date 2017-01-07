عريجي: “المردة” لديها كادرات على المستوى المطلوب

أشار الوزير السابق روني عريجي الى “أنني سلمت الامانة في وزارة الثقافة الى الوزير غطاس خوري وانا متأكد انه مسؤول وسيكون على قدر المسؤولية”، مشيرا الى انه في مرحلة تشكيل الحكومة عوملت الوزارة بطريقة ازدراء لأن هذه ليس نظرة الناس الى الثقافة والمسيؤولين لن يعطوا اهمية للثقافة .

وفي حديث اذاعي، لفت الى ان “تيار “المردة” لديه كادرات على المستوى المطلوب لكل وزارة وقبلي كان هناك الوزير السابق يوسف سعادة وغيره الذين تركوا بصمات واليوم هناك وزير الاشغال يوسف فنيانوس وهو كفوء ومهني، لافتا الى ان كل مرحلة سياسية لها متطلباتها ولأن المخزون غني، فرئيس “المردة” سليمان فرنجية يختار الشخص المناسب”.

ووجه “تحية اكبار لرئيس الحكومة السابق تمام سلام الذي هو شخص خارج المألوف في حسه السياسي والوطني وانفتاحه”، متمنيا ان يقولم كل وزير بصلاحياته لينهض البلد.

وقبل انتخاب رئيس للجمهورية، أشار عريجي الى “اننا كنا نطلب بخيار آخر للناس وهو فرنجية في حال لم يصل الرئيس ميشال عون لم يصل الى سدة الرئاسة”، لافتا الى ان “فرنجية قدم التهاني لعون في مجلس النواب الى الرئيس عون بعد جلسة الانتخاب وصعوده الى قصر بعبدا هذا تفصيل”. وتساءل: “لم خلال سنتين لم يأتي مرسوم النفط على مجلس الوزراء؟.”

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